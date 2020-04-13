В Украину идет апрельское чудо – что говорят синоптики

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Погода в Украине будет невероятно теплой в последней декаде апреля. В страну придет целая неделя настоящей весенней жары. Когда погода порадует украинцев - в прогнозе синоптиков Gismeteo, AccuWeather и Метеопрог на Styler.

Об этом пишет NNS со ссылкой на rbc.

Так, согласно данным Gismeteo, апрельское чудо произойдет в Украине с 20 по 26 апреля - сразу же после Пасхи. Тогда температура воздуха будет достигать значений днем до +24 градусов, придут теплые до +14 градусов ночи.

Но прежде украинцам стоит ждать сильного похолодания, снега и заморозков, пик которых придется на 14-15 апреля, после чего до самой Пасхи установится умеренно теплая погода.

Синоптики AccuWeather в прогнозе на три недели по Киеву менее оптимистичны относительно высоких температур, но их графики также говорят, что неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля будет самой теплой.

На ресурсе Метеопрог погодная диаграмма на две недели также говорит, что после Пасхи начнет стремительно теплеть.