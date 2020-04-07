В Україні вночі очікують заморозки

- 07 квіт. 2020
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Цієї ночі в Україні очікується похолодання. Укргідрометцентр прогнозує, що температура повітря опуститься до – 5 градусів, пише NNS із посиланням на "Укрінформ".
"Вночі 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий); на решті території України на поверхні ґрунту — заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що надзвичайно тепла погода цього року та брак вологи у ґрунті може призвести до зменшення урожаю зернових в Україні на третину, у порівнянні з минулим роком, прогнозують експерти. Утім, зниження обсягів врожаю у 2020-му не вважають критичним.
Трохи оптимістичніший прогноз майбутнього врожаю зернових дає національний науковий центр "Інститут аграрної економіки": урожай зернових і зернобобових культур в Україні 2020 року може становити 67,4 млн тонн, що на 7,7 млн тонн, або на 10,3%, менше, ніж рекордний урожай зернових 2019-го.
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