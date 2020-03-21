До 7 градусов мороза: в Украину идут снега, метели, гололед и заморозки

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В Украине в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до 1-7 градусов мороза, днем до 3 тепла - 3 мороза, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем до 2-7 тепла", - говорится в сообщении.

NNS узнал, что по данным синоптиков, 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), и осадками:

в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица;

в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта синоптики прогнозируют значительный снег. В понедельник, 23 марта, небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый).

"Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на дорогах в горной местности", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник-среду, 24-25 марта, сохранится холодная погода, без осадков.