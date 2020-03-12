Котики, які нас захищають (фото)

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Коли мова заходить про котиків, військові, які ще п’ять хвилин перед цим могли вперто дивитися смерті в очі, стають сентиментальними і чутливими мов діти. Їм тільки дай привід – як наввипередки починають ділитися фотками своїх пухнастиків.

Солдати часто знаходять тварин у покинутих хатах прифронтових зон, чи вони самі приходять до бійців, шукаючи людського тепла… Історії появи чотирилапих на передовій бувають найрізноманітніші, а результат один: хвостаті друзі стають справжньою розрадою для мужніх чоловіків. Вони підтримують їх у важкі хвилини, піднімають настрій, створюють домашній затишок. А, значить, теж певним чином беруть участь у захисті України.

Подивіться ці фото, викладені бійцями, які NNS знайшла на сторінці «Повернись живим». Поділіться ними. Посміхніться. Побажайте нашим котикам всього найкращого, бо вони на це заслуговують.