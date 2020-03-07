Земля неизбежно сплавится: в NASA показали устрашающую картину изменения климата

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В сети появилась графика, которая цветовой кодировкой показывает прогрессию изменения глобальных температур поверхности с 1884 года. Кадры появились на сайте climate.nasa.gov, передает NNS.

Так называемая климатическая машина времени показала результаты глобального изменения климата.

Так, на карте темно-синим цветом отмечены области,температура в которых была ниже среднего. Темно-красный цвет указывает на области теплее среднего.

Примечательно, что с 1884 года на карте преобладал именно синий цвет. Сейчас же, карта практически полностью укрыта темно-красным. Это свидетельствует о глобальном потеплении в мире.