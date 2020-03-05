Из-за аномальной зимы в Украине началось нашествие клещей

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Аномально теплая зима в этом году благоприятно повлияла на размножение клещей, которые переносят множество опасных болезней. Украинцы в соцсетях жалуются, что всю зиму приходилось находить клещей на животных, а с приходом первых теплых дней их число просто зашкаливает.

Опасные насекомые даже стали заползать в квартиры.

Так живущий в Киеве одессит Лаврентий Тарсаевич в Фейсбуке показал, что за 10 минут прогулки в поле в Буче нашел на брюках около десятка клещей, при чем насекомые были очень подвижны и выглядели уже взрослыми, хотя обычно период клещей начинается в апреле.

Тарасевич сообщил, что, по его мнению, с коронавирусом справятся, а вот нашествие клещей может быть более серьезной проблемой: «Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало».

В соцсетях сотни украинцев отметили такую же проблему в разных регионах Украины. При чем не всегда защитные химические средства помогают.

В 2018 году в Украине зарегистрировано 2 403 случая болезни Лайма или боррелиоза. Этой инфекцией заражен практически каждый клещ. Клещи также переносят такую страшную инфекцию, как энцефалит и еще 150 вирусов.

Специалисты советуют применять меры предосторожности при прогулке в поле, парке или лесу. Одежда должна быть светлая, чтобы было сразу видно клеща. Длинные рукава, брюки, обувь высокая. Не садиться долго на подстилку, не заходить в лесах и парках, где много веток или густой кустарник.