Синоптик пообещала в марте апрельскую погоду

- 04 бер. 2020
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Погода в Украине в среду, 4 марта, будет едва ли не самой теплой в Европе – максимальная температура воздуха может составить +18 градусов.
На юге и местами в центре нашей страны завтра температура может подняться до +20, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Эксперт добавила, что погода в Киеве завтра прогнозируется апрельская – "будет роскошный апрель", осадки не ожидаются, температура – до +15.
Днем ожидается от +12 до +18 градусов. На крайнем западе Украины прогнозируется похолодание до +5…+10, там возможны дожди. В Карпатах ожидаются дожди с мокрым снегом.
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