Мокрий сніг, вітер та +18°: із чим прийшла весна в Україну

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В Україні у понеділок дощитиме у західних, північних і центральних областях, пориви вітру до 20 м/с, температура вдень 6-11° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує NNS.

"Хмарно з проясненнями. У західній частині, вдень і в більшості північних областей дощ, на Закарпатті місцями значний, у центральних областях вдень місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11° тепла. В Карпатах помірний, місцями значний дощ та мокрий сніг; пориви вітру 25-30 м/с; температура вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 березня вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура вдень 6-8°, на Київщині вдень 6-11° тепла.

Згідно з прогнозом, у вівторок та середу без опадів, лише 3 березня вночі у північній частині, впродовж 4 березня на крайньому заході невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3 березня 10-15° тепла, на півдні Одещини, 4 березня в Україні, крім крайнього заходу, 13-18°.

У столичному регіоні без опадів, лише вночі 3 березня невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3 березня 10-15°, 4 березня 13-18°



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На решті території 5 березня без опадів, температура вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°; 6 березня невеликі дощі, вдень, крім сходу, окремі грози, температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-14°.

На Київщині 5 березня опади не очікується, 6 березня невеликі дощі, окремі грози. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5 березня 10-15, 6 березня 8-13°.