У Києві померла найстаріша собака України

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Як стало відомо NNS, вчора, 24 лютого в Києві померла такса Нора, яка була офіційно визнана найстаршим собакою в Україні. Про це у Фейсбук повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Національний Реєстр Рекордів з превеликим смутком повідомляє про те, що сьогодні, 24 лютого, о 7 годині ранку перестало битися маленьке сердечко знаменитої на всю країну такси Нори з Києва, яка офіційно визнана найстаршим собакою в Україні» — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що такса Нора прожила 19 років 8 місяців і 18 днів.

«Ми всі дуже переживали за Нору, періодично контактували з її хозяйкою, цікавилися, як собачка себе почуває, і вважали кожен прожитий нею день досягненням... Таке тривале життя, — це гідний приклад любові і турботи людини. Тому це досягнення також і її хазяйки — Інни Здесенко», — пише Лана Вєтрова.

«Національний Реєстр Рекордів висловлює вдячність за тепло і любов, якими вона ділилася з Норою до останньої її хвилини», — додала керівниця реєстру.

Фото зі сторінки у ФБ Лани Вєтрової.

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