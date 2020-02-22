Надвигается снежный шторм: объявлен ІІ уровень опасности

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В Украине 23-24 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, почти на всей территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье, 23 февраля, шторм начнется с усиления порывистого ветра до 15-22 м/с. В Карпатах выпадет много снега, на дорогах снежные заметы и гололедица.

С началом недели в Украине погода только ухудшится. В понедельник, 24 февраля, местами снег и сильный ветер 25-28 м/с. Усложнения погодных условий будет соответствовать ІІ (оранжевому) уровню опасности.