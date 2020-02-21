Буревії, сніг та дощ: в Україну йде негода

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Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. На нас насувається циклон. Про це NNS повідомляє з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Синоптик зазначила, що в суботу 22 лютого погода ще суттєво не зміниться. Буде без істотних опадів. У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси.

У Києві субота передбачається переважно сухою, у неділю атмосферний фронт піджене дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у денні години +5 градусів.

24-го лютого, в понеділок, у Києві, як і в більшості областей України, погода ускладниться – передбачаються опади у вигляді дощу та снігу, а також штормовий вітер

«Будьте уважними, обережними та підтримайте тих, хто послизнувся чи кого пригнуло вітром», - закликає синоптик.