Засуха и хаотичность осадков – последствия самой теплой зимы за 10 лет

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Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климактологии Украинского гидрометинститута Вера Балабух.

Также, из сюжета ТСН, NNS узнал, что раньше погоду в Украине формировали два, так называемые, центра действия атмосферы, которые расположены в Атлантике, благодаря которым украинцы чувствовали холодную воздушную массу зимой и теплый – летом.

Сейчас же, по словам синоптика, все изменилось.

"Мы все чаще попадаем под влияние Азорского антициклона, в котором к нам начинают поступать воздушные массы или из Атлантики или из Африки или Азии",

– объяснила она.

Этой зимой на погоду в Украине повлиял Азорский антициклон, который сейчас самый активный и самый мощный за последние 40 лет. Он даже добрался до стратосферы, где ученые зафиксировали рекордные почти 100°C и скорость ветра до 600 км/час.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми",

- отмечает метеоролог.

Количество осадков пока остается такой же, но выпадают они не равномерно. К примеру, летом прошлого года одесситы страдали от мощных ливней, в отличие от Черкасской области, где в течение трех месяцев не упало ни капли. По прогнозам ученых, количество осадков в Украине будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи - будет расти.

Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влиять на сельское хозяйство.

"Возможно, в ближайшие десять лет это будет не на столько ощутимо и катастрофически, а в дальнейшем, если сохранятся те же темпы повышения температуры, то мы будем иметь очень печальную картину",

- говорит начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины Татьяна Адаменко.

За неимением снега зимой, соответственно и полноценной наводнения, весной начали пересыхать реки и озера. Пересыхают источники питьевой воды в лесах. От этого страдает флора и фауна. Чтобы спасти животных от жажды, особенно летом, в лесах Хмельницкой области начали делать искусственные водоемы.

Кроме того, вода исчезает и по всей Украине. У колодцах в некоторых районах ее просто нет и люди вынуждены пользоваться теми, которые копали еще в прошлом веке.

Впрочем, если температура будет расти и дальше, а осадков будет достаточно, мы сможем собирать несколько урожаев в год и начать выращивать новые культуры.