Мощный циклон «Виктория» затронет Украину: синоптик советует готовиться

- 16 лют. 2020
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Циклон Виктория, который сейчас бушует на западном побережье Европы, в понедельник 17 февраля, дойдет и до Украины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт «Сегодня», который, в свою очередь, ссылается на синоптика Наталку Диденко.
"Циклон такой масштабный, что его почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))", – советует она.
Впрочем, несмотря на ветер, понедельник 17 февраля обещает быть теплым.
Так, дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5-13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью температура воздуха будет -5-9 градусов, а завтра днем +1 +4 градуса.
Осадки маловероятны, в большинстве будет солнечно.
В Киеве в понедельник днем ожидается 6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.
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