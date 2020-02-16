Мощный циклон «Виктория» затронет Украину: синоптик советует готовиться

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Циклон Виктория, который сейчас бушует на западном побережье Европы, в понедельник 17 февраля, дойдет и до Украины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт «Сегодня», который, в свою очередь, ссылается на синоптика Наталку Диденко.

"Циклон такой масштабный, что его почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))", – советует она.

Впрочем, несмотря на ветер, понедельник 17 февраля обещает быть теплым.

Так, дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5-13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью температура воздуха будет -5-9 градусов, а завтра днем +​​1 +4 градуса.

Осадки маловероятны, в большинстве будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ожидается ​​6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.