Метеорологи рассказали, какую погоду ждать в марте

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Согласно наблюдениям метеорологов, после аномально теплой зимы, следует ожидать такую же теплую весну. Об NNS узнал из сообщения начальника отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елені Донич в комментарии «Украинской правде».

По ее словам, в Украине в течение последних 130 лет, после рекордно теплых зим, март начинается с температуры, которая значительно выше климатической нормы.

Метеоролог уточнила, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений (с 1891 года) были в: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также зима 2019-2020 гг.

Средняя температура воздуха в марте была в пределах +5,4, +6 и + 1,4 градуса. Соответственно, такие же показатели украинцы могут ожидать в первый месяц весны и в этом году.

Это гораздо выше климатической нормы для марта по Украине, которая составляет 0,8 градуса тепла, уточнила Донич.

Метеоролог также допускает, что нынешняя зима в Киеве может стать самой теплой за всю историю наблюдений. При том, что метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это аномально.