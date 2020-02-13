Украинский климатолог назвала причину аномально теплой зимы

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Причину аномально-теплой зимы в Украине в этом году, прокомментировала ученый-климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Подробности NNS узнал из в интервью журналистам издания «Тексти».

Ученый рассказала, что повышение температуры океана влияет на атмосферу через так называемые центры действия атмосферы.

«Погода в Украине и в Европе в значительной степени формируется такими центрами, расположенными в Атлантике. Это Исландский минимум - мощный циклон в районе Исландских островов, и Азорский максимум - субтропический циклон, который возникает вблизи Азорских островов. Аномально теплые воды на севере Атлантики вместе с мощным циркумполярным вихрем в декабре 2019 года способствовали усилению Исландского минимума. В этом регионе создавались чрезвычайно мощные циклоны, которые даже достигали силы тропических ураганов. Распространяя свое влияние далеко на юг Атлантического океана, они взаимодействовали с Азорским антициклоном. Как следствие, образовался мощный юго-западный поток, который и приносил теплый и влажный воздух в Европу. Однако эта влага в Украину, к сожалению, не попадала, поскольку на ее территории царила преимущественно антициклональная погода. Достаточно часто на нашу территорию перемещался теплый и сухой воздух из Азии и Африканского континента. Именно эти процессы стали причиной аномально теплой зимы в этом году», - сказала климатолог.

По словам Балабух, «если бы они были летом - то ситуация была бы гораздо серьезнее. При большей продолжительности дня и высоте солнца температура воздуха возросла бы гораздо больше, и мы имели бы не 18-20 градусов, а 40-45 и выше, как во Франции в июне 2019-го, когда наблюдалась подобная циркуляция».

В то же время, отмечает климатолог, «мы были свидетелями того, как Канада и Аляска страдали от сильных морозов и снегопадов. Они также были следствием этого процесса. Однако на их территорию уже поступал воздух не из субтропиков, а из холодных арктических широт, и дополнительно охлаждался при прояснении».

К сожалению, отмечает ученый, «такие процессы становятся все более частыми, вызывая все большее количество аномалий».

Как сообщал Укринформ, по данным Центральной геофизической обсерватории, с декабря 2018 года по ноябрь 2019 все месяцы оказались теплее климатической нормы. В декабре 2019 года впервые за все 139 лет наблюдений максимальная температура воздуха в Киеве превысила 15 ° тепла, что на 3,7 ° С выше предыдущего рекорда 40-летней давности.