МАУ змінила норму для перевезення тварин у салоні літака

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Як стало відомо NNS, український авіаперевізник МАУ змінив максимально дозволену норму для перевезення котів та собак. Про це повідомляє The Village Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Повідомляється, що норму було збільшено на 2 кілограми.

«Ми добре розуміємо, наскільки критичними під час перевезення ваших тваринок у салоні можуть бути навіть зайві 500 грамів. Ми додаємо 2 кг до максимально дозволеної норми, яка діє у більшості авіаперевізників», — розповіли у компанії.

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Оновлена норма почне діяти з 12 лютого — максимальна вага собаки чи кішки, яка подорожує в салоні, разом із контейнером має складати 10 кілограмів. Вартість послуги залишиться без зміни.

Замовити і узгодити подорож тварини слід мінімум за 24 години до вильоту у контакт-центрі МАУ або за допомогою онлайнформи за посиланням: http://bit.ly/2tPLELK