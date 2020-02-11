МАУ змінила норму для перевезення тварин у салоні літака

11 лют. 2020
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Як стало відомо NNS, український авіаперевізник МАУ змінив максимально дозволену норму для перевезення котів та собак. Про це повідомляє The Village Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Повідомляється, що норму було збільшено на 2 кілограми.

«Ми добре розуміємо, наскільки критичними під час перевезення ваших тваринок у салоні можуть бути навіть зайві 500 грамів. Ми додаємо 2 кг до максимально дозволеної норми, яка діє у більшості авіаперевізників», — розповіли у компанії.

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Оновлена норма почне діяти з 12 лютого — максимальна вага собаки чи кішки, яка подорожує в салоні, разом із контейнером має складати 10 кілограмів. Вартість послуги залишиться без зміни.

Замовити і узгодити подорож тварини слід мінімум за 24 години до вильоту у контакт-центрі МАУ або за допомогою онлайнформи за посиланням: http://bit.ly/2tPLELK

Автор: Маруся Оффон

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