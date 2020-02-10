Погода на неделю: С понедельника ожидаются осадки, а к пятнице – солнышко

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В течение рабочей недели 10-14 февраля в Украине погода будет нестабильной - дожди будут сменятся солнечной погодой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 11 февраля, мокрый снег с дождем по всей стране. На западе температура воздуха днем +3...+6, а ночью - 0...+3. На севере +2...+5 днем и 0...+2 ночью. В восточных областях от 0 до +3 днем и от -3 до -6 ночью. В центральных - от +2 до +5 днем и от 0 до +2 ночью. На юге днем +3...+8, а ночью от -1 до +3.



В среду, 12 февраля, солнышко выглянет во всех западных областях, кроме Закарпатской. Во всех остальных регионах по-прежнему осадки. Температура воздуха на западе днем составит +3...+6, а ночью - 0...+3. На севере +2..+5 днем и 0...+2 ночью. На востоке днем 0...+3, а ночью - от -2 до +1. В центральных областях +2...+4 днем и 0...+2 ночью. На юге днем +3...+8, а ночью - от -1 до +1.



В четверг, 13 февраля, солнечная погода будет по всей стране, кроме двух регионов: Закарпатской области и АР Крым. Воздух на западе прогреется до +3...+5 днем и -2...+1 ночью. На севере днем +3...+5, а ночью - от -2 до 0. На востоке днем +1...+3, а ночью - до -1...-3. В центральных областях +3...+5 днем и -3...0 ночью. На юге днем +3...+8, а ночью -3...+1.



В пятницу, 14 февраля, мокрый снег с дождем на западе и солнечная погода в остальных регионах. Температура воздуха на западе от +3 до +5 днем и от -2 до 0 ночью. На севере днем +3...+5, а ночью - 0...-2. На востоке +1...+3 днем и -1...-3 ночью. В центральных областях +3...+5 днем и -1...-3 ночью. На юге днем +3...+6, а ночью - от -1 до +1.

