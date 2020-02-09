Синоптики рассказали, когда в Украину придет весна

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Накануне февральского похолодания во многих регионах Украины у жителей было ощущение, что сразу после затяжной осени пришла весна. На деревьях стали распускаться почки, зацвели цветы. Однако, нагрянули снегопады и морозы. Синоптики рассказали, когда наступил весеннее тепло. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.

Погода в Украине удивит украинцев теплом и солнцем с первых дней марта. Такой прогноз появился на сайте Gismeteo, но народные синоптики с ним не согласны.

Так, согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +15 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.

Причем, судя по таблицам на месяц, двузначные "минусы" которые ворвались в страну 8-9 февраля, будут последними сильными морозами этой зимой.

Но в конце февраля возможно снижение температуры и небольшие морозы. Кроме того, остаток месяца будет богат осадками.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на ближайший месяц.

А вот народные синоптики с таким прогнозом не согласны. Так, Владимир Деркач считает, что первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

А Леонид Горбань дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. Народный синоптик утверждает, что сильные морозы будут держаться в Украине, как минимум, до средины марта. Апрель также удивит холодом, ну а в мае придет жара и засуха - а средине месяца будет двухнедельный период без осадков.

Поживем – увидим!