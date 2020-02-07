В Україні з неділі потеплішає

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У вихідні в Україні очікується суха і морозна погода, але вже в неділю із західної Європи почне надходити більш тепле повітря, тому на Правобережжі температура підвищуватиметься, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 8 лютого, в Україні без опадів, лише вдень в Приазов'ї та Криму місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та в Карпатах уночі 10-15°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві в суботу без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 лютого найвища температура вдень була 11,0° тепла в 2011 році, найнижча вночі 28,5°морозу в 1929 році.

У неділю, 9 лютого, в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях уночі 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 3 тепла.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.