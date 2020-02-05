Чоловік встановив фотопастки біля Чорнобиля. Те, що зняла камера, не піддається жодному опису

- 05 лют. 2020
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Просто не віриться, що з тих пір, як з цих країв пішла людина, пройшов тільки 31 рік. Дивно, як швидко природа зуміла відновити життя в зоні техногенної катастрофи! Виходить, що радіація не така страшна для звірів, як людина.
Просте захоплення фотографією швидко переросло в наукову роботу. Декілька разів на рік в зону відправляються експедиції біологів, які ретельно реєструють тутешніх тварин.
Зараз фотограф Сергій Гащак з колегами домагається того, щоб Чорнобильській зоні присвоїли заповідний статус!
Сергій Гащак встановлює фотопастку.
Занесений до Червоної книги чорний лелека з будматеріалами для гнізда.
Ще один червонокнижний птах – малий підорлик.
Танцюють всі! Журавлі влаштували справжнє шоу перед камерою.
Самка рисі прийшла на водопій з кошеням.
У 30-кілометровій зоні з’явилися навіть ведмеді, яких в тутешніх краях не було більше 100 років!
Кабан приймає грязьові ванни.
Єнотовидні собаки розгулялися щосили!
Ми з Тамарою ходимо парою.
Лосиця з двома дитинчатами.
Самка оленя з оленятком.
Вовки загнали оленя.
Сірий хижак з трофеєм. У пащі у вовка нога оленя …
Ось це велетень!
Тихо в лісі, тільки не спить борсук …
Кабанці з батьками.
Перевезені на початку 90-х коні Пржевальського відмінно себе почувають.
А ось і видра потрапила в кадр!
Серйозні хлопці!
А ось як виглядають тварини в порівнянні з людьми (фотомонтаж з двох кадрів однієї і тієї ж камери).
Фотопастка привертає увагу фауни. Тварини з цікавістю вивчають дивний прилад на дереві.
З такого ракурсу я гарніше!
Джерело: coma.in.ua
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