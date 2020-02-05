Чоловік встановив фотопастки біля Чорнобиля. Те, що зняла камера, не піддається жодному опису

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Просто не віриться, що з тих пір, як з цих країв пішла людина, пройшов тільки 31 рік. Дивно, як швидко природа зуміла відновити життя в зоні техногенної катастрофи! Виходить, що радіація не така страшна для звірів, як людина.

Просте захоплення фотографією швидко переросло в наукову роботу. Декілька разів на рік в зону відправляються експедиції біологів, які ретельно реєструють тутешніх тварин.

Зараз фотограф Сергій Гащак з колегами домагається того, щоб Чорнобильській зоні присвоїли заповідний статус!

Сергій Гащак встановлює фотопастку.



Занесений до Червоної книги чорний лелека з будматеріалами для гнізда.



Ще один червонокнижний птах – малий підорлик.



Танцюють всі! Журавлі влаштували справжнє шоу перед камерою.



Самка рисі прийшла на водопій з кошеням.



У 30-кілометровій зоні з’явилися навіть ведмеді, яких в тутешніх краях не було більше 100 років!



Кабан приймає грязьові ванни.



Єнотовидні собаки розгулялися щосили!



Ми з Тамарою ходимо парою.



Лосиця з двома дитинчатами.



Самка оленя з оленятком.



Вовки загнали оленя.



Сірий хижак з трофеєм. У пащі у вовка нога оленя …



Ось це велетень!



Тихо в лісі, тільки не спить борсук …



Кабанці з батьками.



Перевезені на початку 90-х коні Пржевальського відмінно себе почувають.





А ось і видра потрапила в кадр!



Серйозні хлопці!



А ось як виглядають тварини в порівнянні з людьми (фотомонтаж з двох кадрів однієї і тієї ж камери).



Фотопастка привертає увагу фауни. Тварини з цікавістю вивчають дивний прилад на дереві.



З такого ракурсу я гарніше!



Джерело: coma.in.ua