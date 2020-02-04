Водіїв просять не виїжджати за межі міст 5-7 лютого

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям та перевізникам без нагальної потреби не здійснювати поїздки за межами населених пунктів у зв'язку із погіршенням погодних умов найближчими днями. Про це NNS стало відомо із заяви голови Служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час сьогоднішнього брифінгу МВС.

За словами Чечоткіна, погіршення погодних умов очікуються вже з 5 до 7 лютого включно. Синоптики обіцяють майже по всій Україні сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

Саме з цієї причини водіям та перевізникам радять не покидати на автівках межі населених пунктів без гострої необхідності.

Також Чечоткін закликав Нацполіцію збільшити патрулювання особливо небезпечних ділянок на дорогах.