Водіїв просять не виїжджати за межі міст 5-7 лютого

- 04 лют. 2020
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У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять водіям та перевізникам без нагальної потреби не здійснювати поїздки за межами населених пунктів у зв'язку із погіршенням погодних умов найближчими днями. Про це NNS стало відомо із заяви голови Служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час сьогоднішнього брифінгу МВС.
За словами Чечоткіна, погіршення погодних умов очікуються вже з 5 до 7 лютого включно. Синоптики обіцяють майже по всій Україні сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю.
Саме з цієї причини водіям та перевізникам радять не покидати на автівках межі населених пунктів без гострої необхідності.
Також Чечоткін закликав Нацполіцію збільшити патрулювання особливо небезпечних ділянок на дорогах.
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