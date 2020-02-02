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На сегодня, 2 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно полученной NNS информации, в воскресенье, 2 февраля, погода существенно ухудшится, ожидается сильный ветер – в некоторых регионах штормовые порывы до 25 м/сек.

По данным украинских синоптиков, сегодня в Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, а также в западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сегодня также будет штормить, сила ветра достигнет 25 м/сек.

В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье на всей территории страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +5 до +10 градусов, местами термометры покажут до +15. Ночью прогнозируют от 0 до +6.