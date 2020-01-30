Помічник «слуги народу» задекларував… кота

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Помічник народного депутата "Слуги народу" Павла Павлиша з Херсону Роман Завгородній в своїй декларації про доходи за 2019 рік вказав кота. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті zik.ua, який посилається на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно інформації, отриманої NNS , помічник-консультант Роман Завгородній вказав, що за 2019 рік він заробив 209,346 тисяч гривень, дохід його дружини склав 57,9 тисяч гривень. На банківських рахунках і готівкою родина має 61,8 тисяч доларів і 94,9 тисяч гривень.

Також дружина Завгороднього володіє квартирою площею 64 кв. м. В сім'ї є машина Daewoo Lanos 2003 року випуску.

Крім того, помічник нардепа вказав, що володіє предметами мистецтва: картиною і двома антикварними глиняними виробами.

Найунікальнішу власність помічник нардепа вказав у розділі "цінне рухоме майно".

Завгородній вказав, що володіє котом на ім'я Котовськи, породи скоттіш-фолд, шотландський висловухий. Вартість тварини, яку він придбав 16 грудня 2019 року, вказана як 3000 (швидше за все, гривень, - ред), але в описі вказано, що кіт – дуже цінний. Він перебуває в спільному володінні Романа Завгороднього та його дружини в рівних частках.