Військова лікар 5 годин оперувала пораненого фронтового собаку (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Військова лікарка Марія Щанкина протягом п’яти годин оперувала пораненого фронтового собаку. І врятувала його. Про це NNS стало відомо з матеріалу, опублікованого на сайті «Вільне радіо».

Згідно отриманої NNS інформації, важко пораненого пітбультер`єра на прізвисько Капрал, який живе на позиціях одного з військових підрозділів на Донбасі, оперувала військова жінка-медик Часів-Ярського військового шпиталю.

Про історію порятунку чотирилапого друга військових розповіли медики.

Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. З того часу він супроводжує бійців на бойові чергування та попереджає про небезпеку.

Більше місяця тому собаку знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовились допомогти пораненому собаці. Тоді вирішили звернутися до військових медиків.

Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок — Марія Щанкина — в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже 5-й рік Марія знаходиться в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

- Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги — не подумали, що собака може підірватись. І він потім, бідолага, десь більше кілометру сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні — тобто він задихався, він вже майже конав — розповіла Марія.

- Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти, — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.

Зараз пес одужує та може стати символом роти на шевронах.