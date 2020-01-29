Синоптики дали неожиданный прогноз на февраль

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Синоптики рассказали, что в феврале на территории Украины не следует ожидать снег и похолодания, так как ожидаются дожди и плюсовая температура. Данную информацию сообщает «Gismeteo».

Известно, что этой зимой лишь жителям Карпат удалось застать настоящую зиму с обилием снега, но уже в следующем месяце и на этой территории ожидают потепление, с которым придут почти ежедневные дожди.

В ночную пору ожидается плюсовая температура, а днём местами столбик термометра и вовсе будет показывать плюс шесть градусов.

Сообщается, что и во Львовской области пройдут дожди, а также будет присутствовать мокрый снег. В начале этого месяца температура может подняться к плюс восьми градусам, в середине февраля будет похолодание, а под конец этого же месяца ожидают новую волну потепления.

Также упоминается о возможных снегопадах, но снег будет стремительно таять.

В столице Украины в течение всего февраля метеорологи ожидают осадки. В первой половине февраля говорится о температуре от семи до десяти градусов тепла, а во второй будет похолодание – от нуля до плюс шести градусов на столбике термометра.

В западных и южных регионах синоптики ожидают потепление, а вот на северо-востоке страны обещается прохладная погода.

Дождь придёт на замену снегопадам, но последние могут начаться в первом месяце весны.