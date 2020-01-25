Синоптики резко поменяли прогноз на февраль

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Синоптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февраль. Погода в последний месяц зимы удивит украинцев новыми аномалиями. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте РБК Украина.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после «пятого месяца осени» наступит шестой. Об этом говорят данные ресурса Gismeteo.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь «приход зимы» сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

В Киеве первая декада февраля будет очень теплой - от +4 до +11 градусов, первые «февральские морозы» придут с 10 числа и продлятся несколько дней, достигнув максимума в -6 градусов ночью, потом снова потеплеет.

На остальных территориях синоптики обещают более теплую погоду, особенно на Западе и Юге, прохладнее - на северо-востоке.

Кроме того, февраль будет довольно влажным месяцем, но вместо снега в Украине ожидаются дожди.