СРОЧНО! Завтра Украину настигнет снегопад и сильный мороз! Не выходите из дому!

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Завтра в Украине настанет суровая зима. Большое количество осадков в виде снега. В некоторых местах гололед и температура не термометре опуститься до -23 мороза.

Такой прогноз обещает украинцам один украинский журналист. Он обратил внимание на одну очень важную примету. Он, кстати, объяснил, почему зима так долго не приходила в Украину.

Наблюдательный человек, сделал прогноз, исходя из товара, который выставляет на свои полки сеть магазинов АТБ.

Журналист уверен, что в поздней зиме виноваты маркетологи АТБ. Они еще осенью выставили на свои прилавки товары для зимы. Снеговые лопаты, санки для детей, ледоступы и не замерзающая жидкость для авто до сегодняшнего дня были в продаже.



Это фото он подписал 15 января так: «Восхищаюсь оптимизмом работников АТБ»

А сегодня, 23 января, на местах, где был зимний товар, появились семена, удобрение для огорода, грабельки и секаторы.

«Предсказатель» под этим фото написал на своей страничке в фейсбук:

«НЕТ! Они сдались! В январе убрали санки, снеговые лопаты, ледоступы.

Пора огород сажать, подумали они.

Или так, если хотите, народная примета: «если в АТБ выставили садовый инвентарь и семена, значит скоро наступит зима».



Это как не взять зонтик или помыть машину – и пойдет дождь. Или подкурить сигарету – и приедет автобус...

NNS предупреждает всех украинцев, будьте предельно осторожны, постарайтесь без надобности не выходить на улицу и воздержаться от поездок на авто😊

Всем хорошего зимнего настроения!