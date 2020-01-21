В Україні оголосили штормове попередження на середу

21 січ. 2020
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В Україні на середу, 22 січня, оголосили штормове попередження через сильний вітер. Про це NNS стало відомо з повідомлення інформагентства УНН, яке посилається на Укргідрометцентр.

Згідно отриманої NNS інформації, 22 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).

несприятливі погодні умови прогнозують на завтра на переважній частині території України. Штормовий вітер очікують в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Одесі, Львові та інших містах.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Автор: Екатерина Андрус

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