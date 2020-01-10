Сьогодні ввечері перше цьогорічне місячне затемнення

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Увечері 10 січня мешканці Землі зможуть спостерігати так зване напівтіньове місячне затемнення, яке співпаде з так званим Вовчим повним місяцем. Про це пише сайт Accuweather.

Як пояснює видання, напівтіньове місячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь. В результаті, тільки частина місяця стає темною, на відміну від повного місячного затемнення, коли весь місяць темніє.

Цей тип місячного затемнення може залишитися непоміченим, якщо люди не дивляться на місяць уважно. У гарну погоду багато спостерігачів по всьому світу можуть спостерігати таке затемнення, в тому числі в Азії, Австралії, Африці і Європі, на північному заході Північної Америки і на сході Південної Америки. На деяких територіях, в тому числі в Україні, буде видно все затемнення, в інших областях Місяць буде сходити або заходити.

Напівтіньове місячне затемнення триватиме трохи більше чотирьох годин. Його початок буде 10 січня о 19 годині 07 хвилин за київським часом, а кінець – о 23 годині 12 хвилин.