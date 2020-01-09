Трасу «Дніпро – Решетилівка» засипало снігом: яка ситуація з проїздом

09 січ. 2020
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Сусідня з Дніпропетровської – Полтавська область – нарешті дочекалася снігу. Там негода накрила північно-західні райони області.

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Синоптики попереджали про погіршення погодних умов, тому дорожні служби були готові до такого повороту подій. Зараз всі траси в Полтавській області проїзні, передає кореспондент «НМ» з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

Де випав сніг

  • Гадяцький
  • Лохвицький
  • Пирятинський
  • Лубенський
  • Миргородський
  • Решетилівський
  • Диканський

Де зараз ведуться роботи на автошляхах

  • М-03 Київ-Харків
  • Н-12 Суми — Полтава,
  • Н-31 Дніпро – Решетилівка
  • Р-42 Лубни – Миргород — Опішня
  • Р-60 Кролевець – Пирятин
  • Т-17-05 Лохвиця – Гадяч

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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