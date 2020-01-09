Трасу «Дніпро – Решетилівка» засипало снігом: яка ситуація з проїздом

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Сусідня з Дніпропетровської – Полтавська область – нарешті дочекалася снігу. Там негода накрила північно-західні райони області.

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов, тому дорожні служби були готові до такого повороту подій. Зараз всі траси в Полтавській області проїзні, передає кореспондент «НМ» з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.

Де випав сніг

Гадяцький

Лохвицький

Пирятинський

Лубенський

Миргородський

Решетилівський

Диканський

Де зараз ведуться роботи на автошляхах