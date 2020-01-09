Трасу «Дніпро – Решетилівка» засипало снігом: яка ситуація з проїздом

- 09 січ. 2020
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Сусідня з Дніпропетровської – Полтавська область – нарешті дочекалася снігу. Там негода накрила північно-західні райони області.
Синоптики попереджали про погіршення погодних умов, тому дорожні служби були готові до такого повороту подій. Зараз всі траси в Полтавській області проїзні, передає кореспондент «НМ» з посиланням на Службу автомобільних доріг у Полтавській області.
Де випав сніг
- Гадяцький
- Лохвицький
- Пирятинський
- Лубенський
- Миргородський
- Решетилівський
- Диканський
Де зараз ведуться роботи на автошляхах
- М-03 Київ-Харків
- Н-12 Суми — Полтава,
- Н-31 Дніпро – Решетилівка
- Р-42 Лубни – Миргород — Опішня
- Р-60 Кролевець – Пирятин
- Т-17-05 Лохвиця – Гадяч
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