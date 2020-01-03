Это не кладбища елок, это кладбище будущих поколений (фото видео)

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Сколько бы ни говорили, сколько ни писали и ни спорили, а живая елка в Новой год, пока имеет приоритет у большинства украинских граждан. На искусственную переходят «со скрипом».

NNS подготовил для своих читателей несколько фото и видео, на которых видно, как нереализованные деревья брошены прямо на местах точек продаж.

Уже скоро подобных куч будет в разы больше, когда люди начнут выносить «отработавшую» елочку на мусорник.

Спорить о целесообразности живых и искусственных елей можно долго. Что и делают пользователи в соц-сетях. Большинство, конечно, пишет, что против уничтожения природы, а некоторые высказываются совсем не пользу будущего нашей планеты.

Фото мы нашли в пабликах Днепра, Одессы, Каменского, Киева… Такую подборку, можно, конечно, было сделать и богаче, но картина в целом и так ясна.