Внимание! 31 декабря ожидается сильный шторм

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Метеорологи предупреждают, что 31 декабря по всей Украине, кроме юга, ожидается очень сильный ветер. Скорость ветра может достигать 15-25 м/с.

Уровень безопасности желтый. Также метеорологи сообщают, что возможно замерзания дождя и не исключают мокрый снег.

СПРАВКА NNS :

Шкала Бофорта (двенадцати балльная шкала) принята Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на стандартной высоте 10 метров над открытой ровной поверхностью.



Шкала разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году. С 1874 года принята для использования в международной синоптической практике. Первоначально в ней не указывалась скорость ветра (добавлена в 1926 году) . В 1955 году, чтобы различать ураганные ветры разной силы, Бюро погоды США расширило шкалу до 17 баллов.



Баллы Бофорта Словесное определение силы ветра Средняя скорость ветра, м/с (км/ч) Действие ветра