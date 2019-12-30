Внимание! 31 декабря ожидается сильный шторм

30 груд. 2019
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Метеорологи предупреждают, что 31 декабря по всей Украине, кроме юга, ожидается очень сильный ветер. Скорость ветра может достигать 15-25 м/с.

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Уровень безопасности желтый. Также метеорологи сообщают, что возможно замерзания дождя и не исключают мокрый снег.

СПРАВКА NNS :

Шкала Бофорта (двенадцати балльная шкала) принята Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на стандартной высоте 10 метров над открытой ровной поверхностью.

Шкала разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году. С 1874 года принята для использования в международной синоптической практике. Первоначально в ней не указывалась скорость ветра (добавлена в 1926 году) . В 1955 году, чтобы различать ураганные ветры разной силы, Бюро погоды США расширило шкалу до 17 баллов.

Баллы Бофорта Словесное определение силы ветра Средняя скорость ветра, м/с (км/ч) Действие ветра

  • 0 Штиль 0-0,2 (<1) Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны. Зеркально гладкое море
  • 1 Тихий 0,3-1,5 (1-5) Дым отклоняется от вертикального направления, на море лёгкая рябь, пены на гребнях нет. Высота волн до 0,1 м
  • 2 Легкий 1,6-3,3 (6-11) Ветер чувствуется лицом, листья шелестят, флюгер начинает двигаться, на море короткие волны максимальной высотой до 0,3 м
  • 3 Слабый 3,4-5,4 (12-19) Листья и тонкие ветки деревьев колышутся, колышутся лёгкие флаги, лёгкое волнение на воде, изредка образуются маленькие барашки. Средняя высота волн 0,6 м
  • 4 Умеренный 5,5-7,9 (20-28) Ветер поднимает пыль, бумажки; качаются тонкие ветви деревьев, белые барашки на море видны во многих местах. Максимальная высота волн до 1,5 м
  • 5 Свежий 8,0-10,7 (29-38) Качаются ветки и тонкие стволы деревьев, ветер чувствуется рукой, повсюду видны белые барашки. Максимальная высота волн 2,5 м, средняя — 2 м
  • 6 Сильный 10,8-13,8 (39-49) Качаются толстые сучья деревьев, тонкие деревья гнутся, гудят телефонные провода, зонтики используются с трудом; белые пенистые гребни занимают значительные площади, образуется водяная пыль. Максимальная высота волн — до 4 м, средняя — 3 м
  • 7 Крепкий 13,9-17,1 (50-61) Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, гребни волн срываются ветром. Максимальная высота волн до 5,5 м
  • 8 Очень крепкий 17,2-20,7 (62-74) Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно. Сильное волнение на море. Максимальная высота волн до 7,5 м, средняя — 5,5 м
  • 9 Шторм 20,8-24,4 (75-88) Гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу с крыш, очень сильное волнение на море, высокие волны (максимальная высота — 10 м, средняя — 7 м)
  • 10 Сильный шторм 24,5-28,4 (89-102). На суше бывает редко. Значительные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с корнем, поверхность моря белая от пены, сильный грохот волн подобен ударам, очень высокие волны (максимальная высота — 12,5 м, средняя — 9 м)
  • 11 Жестокий шторм 28,5-32,6 (103—117) Наблюдается очень редко. Сопровождается разрушениями на больших пространствах. На море исключительно высокие волны (максимальная высота — до 16 м, средняя — 11,5 м), суда небольших размеров временами скрываются из виду
  • 12 Ураган >32,6 (>117) -

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