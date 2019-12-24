Узнай, будет ли снег в твоем городе на Новый год

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Колаж сайта NNS

Вся Украина, затаив дыхание ждет нормального снега. Зима в этом году совсем не похожа сама на себя, а в некоторых регионах распускаются почки и проснулись комары. Даже на севере страны тепло. Выпадет ли снег хотя бы «под елочку» и в каких городах? Об этом NNS узнал, проанализировав прогнозы синоптиков на конец декабря.

Конечно, мы не можем охватить все города Украины, а вот по областным центрам – пожалуйста. Прогнозы такие:

В Киеве снег обещают еще 27 декабря. Он придет на смену дождю и продлится до самого нового года. Вот только 31 декабря снег ожидается с дождем и плюсовая температура, так что сугробов ждать не стоит.



Киев

В Виннице снег с дождем с четверга. В субботу обещают легкий мороз и снег. Такая же погода во вторник — в канун Нового года.



Винница

Север страны. Луцк. Снег будет идти почти все время, начиная с 26 декабря. Правда, в первые дни с дождем. А под Новый год можно ожидать зимних пейзажей.



Луцк

Похожая картина и в Днепре. Под Новый год — мороз до минус пяти и снег

Днепр

В оккупированном Донецке тоже обещают под елочку снег



Донецк

28 и 30 декабря в Житомире будет снежно. А 31-го, под Новый год, пройдет снег с дождем

Житомир

Ужгород. Самая западная часть страны. Под Новый год синоптики обещают красивую погоду. Мороз, проблески солнца и снежок

Ужгород

Край казачества — Запорожье, тоже может надеяться на снег под Новый год. А до этого осадки будут в виде снега с дождем

Запорожье

В Ивано-Франковске под Новый год ощутимый мороз — до минус 7. А вот снега 31 декабря не предвидится. Зато он выпадет накануне — с 28 по 30 декабря в воздухе над Ивано-Франковском будут кружить снежинки

Кропивницкий — столица Кировоградщины. Центр Украины. Начиная с 28 декабря, погода «ровная» — легкий морозец и снег. Без осадков будет только 30 декабря



Кропивницкий

Оккупированному Луганску повезло меньше других. Даже намека на снег перед Новым годом не ожидается. Облачно с прояснениями. Небольшой мороз.

Луганск

Культурная столица Украины Львов может рассчитывать на снег 31 декабря. А накануне — 29 числа — здесь пройдет дождь

Львов

Небо над Николаевым будет затянуто тучами все предновогодние дни. 28, 30 и 31 декабря — снег

Николаев

Одесса-мама, скорее всего, не дождется снега под Новый год. Обещают только лишь намеки на него — 28 и 29 декабря

Одесса

И в Полтаве тоже снега 31 декабря не ожидается. 28 — дождь со снегом, 29 — легкий снежок

Полтава

Ровно. Север страны. 28 и 29 декабря снег с дождем, а 31 декабря — легкий снежок.

Ровно

На востоке Украины, в Сумах, снег начнется 28 декабря, и в этот день он будет ощутимым. А в понедельник и вторник — легкий снежок.

Сумы

В Тернополе се время облачно. 27 и 28 декабря снег с дождем. В канун нового года — небольшой снег

Тернополь

Харьков под свою одну из самых дорогих и красивых елок в стране получит небольшой снег 31 декабря

Харьков

На юге, в Херсоне, снега на Новый год, скорее всего не будет. А 29 декабря снежинки будут пролетать

Херсон

В Хмельницком ожидается небольшой снег 28 и 31 декабря

Хмельницкий

Черкассы. Под Новый год снег будет, но с дождем



Черкассы

В Чернигове примерно такая же погода. 28, 29 декабря — дождь, во вторник 31 декабря — снег с дождем

Чернигов

Даже в оккупированном Симферополе обещают легкий снежок под Новый год. Правда, он будет мокрым — с дождем

Симферополь

Прогнозы синоптиков еще могут поменяться. В любом случае, желаем вам приятных предпраздничных дней и счастливого Нового года!