Бывших председателей хотят штрафовать, чтобы избавить ОСМД от документального саботажа

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За задержку в передаче документов будут предусмотрены санкции, пишет автор аналитического материала на сайте ubr, передает NNS . Предлагаем вашему вниманию данный материал, который прольет свет на ситуацию.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) слишком часто сталкиваются с откровенным саботажем при получении документов для создания ОСМД. Также нередки случаи, когда бывшее руководство такого объединения отказывалось передать "бумаги" своим преемникам.

Для решения данной проблемы Верховная Рада 27 января приняла в первом чтении законопроект № 4086. Нардепы предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. А именно – ввести штрафы за "нарушения срока передачи документации на многоквартирный дом", -

Проблемы с документами

По словам одного из инициаторов законопроекта Александра Горенюка, ранее не было установлено никаких четких сроков для передачи документации на дом для избранного представителя правления ОСМД.

Из-за этого многие такие объединения "не могли заключить элементарный договор на вывоз мусора и на оказание других необходимых услуг". Кроме того, бывшие члены правления при передаче документации часто игнорировали новых.

"Никакой ответственности за это не было",

– заявил он на своей фейсбук-странице.

В законе "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" есть норма о сроке передачи документов – не более трех месяцев со дня госрегистрации. Она касается бывших балансодержателей многоквартирных домов. А также лиц, осуществлявших управление такими домами до создания объединения.

Согласно этой норме, необходимо обеспечить передачу экземпляров технической и иной предусмотренной законодательством документации на дома. Например, бумаги, на основании которых многоквартирные дома приняты в эксплуатацию, технических паспортов и планов инженерных сетей.

Что поменяется

Если закон примут во втором чтении, будут введены довольно жесткие санкции к нарушителям. К примеру, ограничить временной промежуток для передачи документации 30 днями. Если ответственное лицо не укладывается в срок, то получит штраф.

Для первого раза предусмотрели 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг), что составит 3,4-5,1 тыс. грн для простых граждан и 500-1000 нмдг (8,5-17 тыс. грн) – для должностных лиц.

Если с первого раза "не дошло", то за повторное подобное правонарушение в течение года санкции составят уже 1000-3000 нмдг (17-51 тыс. грн).

Придется готовить документы наново

Опрошенные UBR.ua эксперты признали существование проблемы, но выразили сомнения, что с помощью указанного законопроекта удастся ее решить.

Глава организации "Центр помощи ОСМД" Сергей Ряполов рассказал, что в Харькове в результате жилищно-коммунальной реформы значительная часть документации была просто утрачена. С документами более-менее порядок только с теми домами, которые были построены после 2006 года.

В целом по Украине ситуация с документацией на многоэтажки, возведенные до 2000-х годов, довольно плачевная. Государство либо местные власти должны взять ответственность на себя и наново подготовить документацию на строения, не имеющие необходимых "бумаг".

"На самом деле этот законопроект хороший, кому-то он обязательно поможет",

– отметил Ряполов.

В частности, говорит он, для ОСМД упростится процесс подключения к электросети.

Другой пример – когда застройщик оставлял дом на своем "штучном управлении". То есть создавал "карманную" управляющую компанию для подстраховки. Ведь новостройка в течении пяти лет должна пребывать на гарантийном обслуживании.

И даже в случае с ОСМД – без документации жильцы не могут предъявить претензии по поводу выявленных дефектов.

"У нас нет технической документации на 90% многоквартирных домов – ее вообще нет",

– подчеркнул в комментарии для UBR.ua исполнительный директор и основатель управляющей компания "Комфорт сервис" Сергей Филиппов.

По его словам, очень часто ОСМД обращаются за передачей документов в обслуживающие кооперативы. Последние нередко созданы самими застройщиками и не подпадают под действие норм, предложенных законопроектом № 4086 потому, что являлись "управителями" многоквартирных домов.

Такой маленький нюанс, но он очень важен при судебных разбирательствах, отметил Сергей Филиппов. Поэтому "застройщики – надежно защищены". Если же нужно забрать документацию у "жэка", то последние тоже как бы ни при чем – у них нет нужных документов.

По его мнению, чтобы действительно решить проблему, нужно юридически закрепить механизмы по формализации собственности.

"Нужно каждого обязать, чтобы он пошел и зарегистрировал свою квартиру",

– уверен глава "Комфорт сервиса".

Также нужно изменить систему регистрации имущественных прав с актовой на титульную.

В целом, уверен Сергей Филиппов, нужно провести реформу системы имущественных прав. А также грамотно и комплексно разрабатывать техническую документацию на многоквартирные дома. Но, отметил он, сделать это можно только тогда, когда люди создадут ОСМД.

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