Компенсация затрат на электроотопление: Рада приняла закон

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Как сообщалось ранее, в связи с отменой льгот на электроэнергию, владельцам электроотопления правительство пообещало компенсировать затраты на оплату счетов, которые вырастут в 2 -2,5 раза.

Однако, чтобы реализовать данное намерение, государство должно где-то изыскать средства. Поэтому сегодня в экстренном порядке Верховна Рада рассматривала законопроект о внесении изменений в бюджет страны, сообщает NNS , ссылаясь на онлайн-трансляцию заседания Парламента.

Глава правительства Денис Шмыгаль, присутствовавший на заседании, попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос компенсации затрат на электроотопление в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сегодняшнем заседании по процедуре ad hoc.

"Сейчас в парламенте находится проект закона относительно предоставления льгот населению, которое имеет электроотопление. Он прошел бюджетный комитет, и я буду просить парламент принять его уже сегодня по процедуре ad hoc, если это возможно",

– сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу 29 января.

При этом премьер отметил, что возмещение затрат предусматривается осуществить из бюджетной статьи "выплата льгот и субсидий", на которую заложено 36,6 млрд грн.

По словам Шмыгаля, этих средств хватает для обеспечения всех льгот и субсидий, необходимых в текущем году.

Согласно информации на сайте Рады, в пятницу зарегистрирован законопроект №4672 авторства группы народных депутатов, в том числе главы энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа").

Документ предусматривает выделение из Госбюджета-2021 на компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию в домах с электроотоплением 1,4 млрд грн в рамках статьи по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

То есть, из суммы, выделенной на субсидии и льготы, заберут 1,4 млрд гривен, чтобы выплатить компенсации:

людям, которые проживают в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности);

людям, которые проживают в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности);

многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

Большинство парламентариев, выступавших по данному поводу, раскритиковали правительство, которое «вынимает из одного кармана и перекладывает в другой». Высказывалось мнение, что таким образом в итоге пострадают получатели субсидий, ведь средств на эту статью расходов станет меньше.

Также подчеркивалось, что буквально вчера Верховна Рада приняла документ, рекомендующий Кабмину вернуть отмененные с 1 января льготы на электроэнергию. В таком случае не нужно было бы выплачивать компенсации. Но Правительство пошло другим путем.

Несмотря на критику закон, предусматривающий выплату компенсаций, был принят в экстренном режиме. Он будет подписан уже сегодня и опубликован. Такая оперативность важна, чтобы успеть вовремя реализовать процедуру. Ведь платежки придут уже в первых числах января.

Кабинету министров в недельный срок со дня опубликования закона поручено определить порядок предоставления указанной компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию на оплату электроэнергии населением. Ранее Шмыгаль заявлял, что компенсации получат все владельцы электроотопления независимо от доходов. Кроме того, правительство обещало, что те граждане, которые сейчас получают субсидии, не ощутят повышения тарифов, поскольку субсидия покроет разницу. Как удастся реализовать все эти обещания, если сумма в бюджете осталась прежней, непонятно.