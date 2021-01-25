Отмена льготного тарифа на электроэнергию грозит техногенной катастрофой, – активистка

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Отмена льготного тарифа на электроэнергию, в частности, для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций, нарушает законодательство. Нововведения могут приблизить техногенную катастрофу в регионах, где расположены атомные энергостанции, сообщает NNS , ссылаясь на Обозреватель.

Об этом написала председатель Общественного формирования по охране общественного порядка "Экологический патруль" Татьяна Лампика на своей странице в Фейсбук.

"В связи с отменой льготного тарифа на электроэнергию для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций, под угрозой отмены финансирования оказались такие статьи расходов, как расходы на наблюдение в соответствии с требованиями статьи 45 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и проект контроля 30-ти километровой зоны АЭС в соответствии с разделом 6 Приказа № 181 от 26.11.2004 г. "Об утверждении Общих требований к продолжению эксплуатации энергоблоков АЭС сверх проектного срока по результатам осуществления периодической переоценки безопасности",

– убеждена Лампика.

Она напомнила, что ст. 12 ЗУ "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" предусмотрена социально-экономическая компенсация на территории зоны отчуждения, которая выплачивается на территории зоны наблюдения в соответствии со ст. 17 ЗУ "Об электроэнергетике", а именно в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Активистка уверена, что новые тарифы на газ и электроэнергию установлены без должного обоснования.

"Друзьям все, а другим – закон. Так и с нашими тарифами. Глядя на стоимость услуги, утвержденной одним из менеджеров соответствующей финансовой группы, по совместительству работающим на должности премьер-министра, в очередной раз убеждаюсь, что речь идет не об обоснованном тарифе, а о маркетинговом ходе. И цифра в 6,99 грн за м3 была, наверное, предложена менеджментом сети магазинов АТБ. Украинцам сказали, что 6,99 – то цена обоснованная – и на том все. Хотелось бы услышать – кем обоснована, на основании каких расчетов? Какое количество газа собственного производства входит в эту цену, учитывая то, что на внутренних газовых магистралях отсутствуют счетчики газа?",

– заметила Лампика.

Еще хуже, по мнению руководительницы "Экологического патруля", ситуация с тарифами на электроэнергию.

"На фоне массовых выступлений граждан против газового тарифа стыдливо замалчивается стоимость электроэнергии, которая тоже больно ударила по кошельку украинцев, но очень неплохо даст финансовую возможность для приобретения очередного дворца на берегу Средиземного моря стоимостью в 300 млн евро. И очередной менеджер этой структуры, временно оказавшись в кресле премьера, нам вновь расскажет об экономической обоснованности тарифа. А что делать людям? Платить!!! Как предложено платить жителям городов Марганца и Никополя, которые входят в 30 километровую зону Запорожской АЭС и которым после всех кульбитов с тарифами руководителями страны из 95 Квартала фактически отменена льгота, предусмотренная ст.12 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и ст.17 Закона Украины "Об электроэнергетике",

– рассказала Лампика.

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