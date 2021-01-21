Тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть до кінця сезону

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Тарифи на тепло та гарячу воду для населення в Україні залишать без змін до кінця поточного опалювального сезону. Відповідний меморандум між місцевою владою та урядом був підписаний під час наради 20 січня.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, інформує Слово і діло, передає NNS.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців»,

- заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення не підвищувати тарифи для населення він пояснив необхідністю підтримки громадян під час «коронакризи».

Окрім тарифів у напрацьованому меморандумі погодили також реструктуризацію боргів місцевих теплокомуненерго перед «Нафтогазом» та дозволили їм укладати річні договори з ним за вигідною ціною.

Очікується, що проєкт меморандуму буде поданий до Кабміну не пізніше 25 січня.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін провів нараду з представниками місцевої влади, на якій розглядали пропозиції по вирівнюванню тарифів на газ від «Нафтогазу».

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