Проведуть аудит всіх тарифів на місцях: в Офісі президента зробили гучну заяву

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В Офісі президента планують провести повний аудит тарифів в регіонах – на рівні міст і сіл. Таку гучну заяву в ОП зробили сьогодні, 19 січня, ввечері, повідомляє NNS .

Володимир Зеленський призначив відповідальним за вирішення проблеми із завищенням тарифів у регіонах заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

Першочергово перевірка стосуватиметься тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Головними завданнями тарифного аудиту стане:

Зіставлення ціноутворення за різні проміжки часу.

Отримання роз’яснень від місцевих керівників щодо завищених тарифів.

Оцінка тарифної політики загалом.

Враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості, Глава держави доручає заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом,

мовиться в заяві Офісу президента.

Зазначається також, що окрему увагу приділять таким специфічним непрозорим «тарифним проектам» окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.