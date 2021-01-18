Скасування пільг на електроопалення: українцям компенсують витрати

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Українцям, що є власниками електричного опалення, обіцяють компенсувати витрати, пов’язані зі скасуванням пільг. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Інтерфакс Україна.

Кабінет Міністрів розробив і найближчим часом затвердить механізм, який передбачає виплати особам, у яких встановлено електроопалення, як компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у понеділок.

"Наголошую: це будуть виплати без прив'язки до того, які в людини будуть доходи. Тобто, це не субсидія в класичному розумінні - це буде компенсація за підвищення тарифу або монетизація пільг, яка відбудеться з 1 січня",

- уточнив прем'єр-міністр.