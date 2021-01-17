Чи будуть в Україні віялові вимкнення світла?

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Влада готується до віялових відключень електроенергії, - заявляє екс-нардеп. В Укренерго запевняють, що обмеження торкнуться тільки промисловості, а аварійні відключення поки не плануються, повідомляє NNS , посилаючись на budport.com.ua.

"Укренерго" просить Міненерго узгодити план віялових відключень електроенергії. Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-нардеп Сергій Висоцький, виклавши копію листа компанії до т.в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Причиною необхідності підготовки плану обмеження на потужності в листі називаються нестача запасів вугілля в умовах наступаючих морозів, висока аварійність на ТЕС, а також затримка з ремонтними роботами на АЕС.

"До мене в руки потрапив один документ. Цей лист від голови правління "Укренерго" до в. О. міністра енергетики Юрія Вітренка. Цим листом "Укренерго" просить Міністерство узгодити план віялових відключень електроенергії. У цьому листі "Укренерго" в тому числі визнає, що на складах бракує вугілля для того, щоб підтримувати генерацію в період морозів",

– написав Висоцький.

За його словами, востаннє віялові відключення відбувалися наприкінці 90-х років.

В "Укренерго" у свою чергу заявляють, що поки не планують введення графіка аварійних відключень, хоча і визнають проблеми в енергосистемі. А пропонований листом графік обмеження потужності не має відношення до віялових відключень споживачів.

"Він передбачає зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це можливо, без порушення їх технологічних процесів. Застосування такого інструменту оператором системи передачі заздалегідь узгоджується з Міністерством енергетики на випадок непередбаченої втрати значного обсягу генерації в енергосистемі в період пікових навантажень",

– сказано в заяві "Укренерго".

Також повідомляється, що, виходячи з поточної ситуації в енергосистемі, введення таких графіків під час періоду низьких температур також не планується.

В " Укренерго " запевняють, незважаючи на те, що на складах ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля станом на 14 січня дорівнюють 688 тис.тонн при мінімально необхідних 900 тис. тонн, включення в роботу додаткових енергоблоків теплових електростанцій може бути здійснено на резервному паливі – газі і мазуті.

Крім того, вжиті й інші заходи, що страхують від пікових навантажень.

"Позитивним фактором є включення в роботу о 00: 25 годині 15 січня 2021 5-го енергоблоку Запорізької АЕС (ЗАЕС), а також продовження роботи 1-го енергоблоку ЗАЕС до кінця доби 22 січня 2021. Таким чином, в найближчі вісім діб Запорізька АЕС зможе працювати шістьма блоками на загальній потужності 5600 МВт",

– сказано в заяві "Укренерго".

Нагадаємо, на думку експертів, через брак палива вугільні електростанції можуть зупинитися в самий невідповідний момент.