"Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн", - депутатка Гришина

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Тариф на транспортування газу для населення не буде перевищувати 1,79 грн за кубометр, а загальна сума у платіжках з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень.

Як пише Укрінформ, про це повідомила у Телеграмі депутатка ВР з фракції «Слуга народу» Юлія Гришина, передає NNS.

Про це вона написала за результатами онлайн-зустріч фракції «Слуга народу» з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, т.в.о міністра енергетики Юрієм Вітренком, головою АМКУ Ольгою Піщанською, керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком.

«Максимальна ціна по Україні - 6,99. Тариф на розподіл - максимум 1,79 грн. Ціна буде майже однаковою по країні, без значних відмінностей, як зараз»,

- пояснила Гришина.

За її словами, «загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн». Гришина припустила, що уряд формалізує нові тарифи у п’ятницю, 15 січня, або у понеділок, 18-го.

«НКРЄКП затвердить нові тарифи 19 січня»,

- додала депутатка.

Нагадуємо, на засіданні Кабміну 13 січня очільник уряду запропонував запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону - 6,99 грн за кубометр. Пропозиція має бути оформлена урядовою постановою.

Про це читайте тут: Уряд знизить ціни на газ для населення і надасть субсидії тим, хто використовує електроенергію для опалення