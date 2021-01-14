«Нафтогаз» готовий забезпечити споживачів газом за фіксованою ціною

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"Нафтогаз" заявив про готовність забезпечити побутових споживачів газом за регульованою ціною 6,99 грн/куб. м, повідомляє NNS , посилаючись на ua.interfax.com.ua.

Газопостачальна компанія (ГПК) "Нафтогаз України" готова у рамках тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за 1 куб. м до завершення карантину або опалювального сезону, повідомила НАК "Нафтогаз України".

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів, зазначено у повідомленні.

"Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові "прийняти на ПОН" (постачальника "останньої надії" - ІФ) всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну у 6,99 грн за куб. м",

- запевнив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

При цьому він назвав впровадження урядом регульованих цін на газ вимушеним кроком, викликаним потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників, що проявляється у створенні для них усіляких перешкод.

"Щодня ми отримуємо скарги споживачів, які не можуть знайти ЕІС-код, яким погрожують нарахувати придумані борги за температурними коефіцієнтами або відрізати газ за нібито неправильно оформлені документи",

- пояснив Коболєв.

Водночас у НАК висловили сподівання, що час дії державної регульованої ціни на газ НКРЕКП та Антимонопольний комітет ефективно використають для дослідження порушень на ринку газу, зроблять об'єктивні висновки та вживуть дієвих заходів щодо захисту споживачів та учасників ринку.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня доручив підготувати державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів (населення) на період карантину по 6,99 грн за куб. м.

За його словами, наразі низка газзбутів реалізує газ населенню за ціною 10 грн і більше за 1 куб. м, отже, впровадження держрегулювання дасть змогу українським домогосподарствам не відчути різкого зростання цін на газ на світових ринках.

Водночас Шмигаль наголосив, що це тимчасовий захід, і Україна не має наміру відмовлятися від уже запущеного ринку газу для населення, нагадавши, що низка домогосподарств восени уклали з НАК "Нафтогаз України" річний контракт із ціною постачання 4,7 грн за куб. м.