До чого призведе подорожчання комуналки в Україні – думка експерту

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Подорожчання комунальних послуг не призведе до тарифного Майдану, але варто очікувати масових неплатежів. Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський, повідомляє NNS , посилаючись на golos.ua.

«Не думаю, що подорожчання електроенергії, газу, і як наслідок опалення, призведе до тарифного Майдану. Хоча протести ніхто не відміняв. Ми вже не перший раз стикаємося з такою проблемою. Українці більше схильні до саботажу. Люди перестануть платити або будуть платити мінімальну суму, щоб не потрапити під позови»,

– сказав В.Землянський.

Експерт не виключає, що в Україні можуть посилити покарання за несплату комунальних послуг.

«У Раді вже були спроби посилити покарання за несплату комуналки. Цей маховик буде далі розкручуватися не в інтересах українців",

- резюмував В.Землянський.

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