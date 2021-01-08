Тарифи на газ у лютому зростуть - експерт

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В Україні постачальники газу для населення підвищуватимуть ціни на паливо, якщо його вартість у Європі зростатиме нинішніми темпами, повідомляє NNS , посилаючись на Обозрєватєль.

"Якщо нинішні ціни збережуться, і ціни на європейських хабах знижуватися не будуть, то в лютому постачальники будуть змушені ще підвищити ціни на газ для населення",

– повідомив президент асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мізовець у коментарі 112.ua.

У січні постачальники продавали газ населенню у межах 6,99-10,7 грн за куб. м. Ще в жовтні-листопаді ціни не перевищували 6-6,5 грн за куб. м.

"До 25 січня, коли постачальники повинні опублікувати свої ціни, час ще є, але виходячи із ситуації, яку ми спостерігаємо зараз, передумов для зниження цін на газ не спостерігається. Тому, швидше за все, на лютий вони також будуть переглянуті в бік підвищення",

– резюмував директор ExPro Consulting Геннадій Кобаль.

Як повідомлялось раніше, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.