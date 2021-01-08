В Україні на тлі зростання тарифів скоротять субсидії

Завантажте мобільний додаток сайту

Субсидії на оплату комунальних послуг цього року надаватимуться тим українцям, у кого плата за комуналку дорівнює або перевищує 15% доходів сім'ї. При цьому, на тлі зростання вартості комуналки, кількість одержувачів субсидій у 2021 році зменшиться, повідомляє NNS , посилаючись голова Комітету з питань ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олега Попенко.

При підвищенні тарифів на комуналку в 2021 році майже на третину, порівняно з 2020 роком, витрати на субсидію в держбюджеті скоротилися на 2,9 млрд гривень. Це означає, що держава ще менше буде допомагати незаможним людям в оплаті комунальних послуг.

Олег Попенко обурився скороченням субсидій з 39,3 млрд гривень до 36,6 млрд на тлі зростання тарифів. За його словами, тарифи на квартплату зросли на 1000 грн на місяць в опалювальний період, і на 500 грн в міжопалювальний, що в середньому становить 700 гривень на місяць.

"Я так розумію що в Кабміні з математикою дуже погано. Як при зростанні суми сплати тарифів на рік в 90 млрд, можна скоротити субсидії на 2,9 млрд гривень?",

- написав експерт на своїй сторінці в Фейсбуці.