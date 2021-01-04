Тарифы на распределение газа в Украине с 1 января: список по регионам

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала новые тарифы на распределение газа, введенные в действие с 1 января 2021 года, сообщает NNS , ссылаясь на reporter-ua.com.

Соответствующие данные о размере новых тарифов для 43 газораспределительных компаний опубликованы на сайте НКРЭКУ 4 января.

Согласно решению регулятора, самый низкий тариф на транспортировку газа заплатят потребители столичного «Киевгаза» - 0,31 грн за куб. м, а также потребители «Харьковгоргаза» - 0,35 грн за куб. м, и «Кременчукгаза» - 0,39 грн за куб. м.

При этом самую высокую стоимость распределения и транспортировки газа получили потребители услуг компании «Газовик» - 2,55 грн за куб. м, «Газопостачсервиса» - 2,46 грн за куб. м, а также потребители «Лубныгаза» - 2,45 грн за куб. м.

Таким образом, средний тариф операторов газораспределительных сетей по стране составляет 1,53 грн за куб. м.

Все тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС) 20%.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

По мнению регулятора, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

С января 2020 года потребители газа получают две отдельные платежки: за газ как товар и стоимость его транспортировки и распределения. Плата за распределение газа вносится ежемесячно одинаковой суммой (абонплатой).