В Україні росте заборгованість населення за послуги ЖКГ

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Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2020 року збільшилася на 18,6% до жовтня і склала 60,5 млрд грн (без урахування електроенергії). Про це NNS повідомляє, посилаючись на bin.ua.

Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), в цілому в листопаді українці сплатили за житлокомпослуги 11,6 млрд грн, що склало 52,4% нарахованої за цей місяць суми.

Заборгованість за постачання електроенергії в жовтні склала 5,6 млрд грн.

Найбільш високий рівень оплати житлокомпослуг зафіксовано у Волинській (66,2% суми нарахувань, за рахунок погашення боргів попередніх періодів), Одеській (59,1%) і Закарпатській (59%) областях.

Найнижчий рівень оплати - у Луганській, Черкаській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях (44-50% суми нарахувань). У Києві показник склав 57,7%.

За даними Держстату, з початку 2020 року з населенням укладено 44,5 тис.договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлокомпослуги на загальну суму 477,4 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 275,4 млн грн.

Дані наведені без урахування анексованого Криму та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.