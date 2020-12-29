В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію до 100 КВт

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Кабінет міністрів під час останнього в 2020 році засідання ухвалив рішення про скасування пільгових тарифів на електроенергію для населення. Про це NNS повідомляє, посилаючись на пре-службу уряду.

«На засіданні Уряду схвалено постанову Кабінету Міністрів України, якою, зокрема, було подовжено строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО)»,

— зазначають в уряді.

Відповідно до постанови, ціна електроенергії буде складати для всіх споживачів 1,68 грн/кВт-год. Раніше населення платило по 90 коп./КВт-год за перші 100 КВт-год на місяць, а потім переходило на тариф по 1,68 грн.

Такий тариф діятиме до 31 березня 2021 року. Водночас т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, що навіть новий тариф все одно є нижчим за ринкову ціну у 2,5 рази.