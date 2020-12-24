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Украинцам поднимут тарифы на транспортировку газа. Об этом сообщает NNS со ссылкой на «Хвиля». Рынок газа в Украине заработал с 1 августа 2020 в связи с чем, потребитель получил право выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Пересмотр тарифа на газ, как правило, происходит в конце каждого месяца, в связи с этим цены на январь 2021 года, к примеру, объявят до 26 декабря.

Однако некоторые поставщики уже показали свои тарифные предложения на весь отопительный сезон.

Так, стоимость в условиях «летнего» тарифа «Нафтогаза» составляет 6,45 грн за кубометр (с НДС и без услуг распределения газа). Подключение с 1 по 31 декабря 2020 года.

Тем временем, «Галнафтогаз» предлагает тариф 5,99 грн за кубометр при условии полной предоплаты за прогнозный объем потребленного газа в декабре-апреле.

Следует отметить, что Нацкомиссия по тарифам утвердила новые тарифы на распределение (транспортировку) с 1 января 2021 года для 22 облгазов. В 20 из которых цены вырастут.

В частности, тариф «Киевоблгаза» повысится с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), «Киевгаз» - с 0,28 грн до 0,32 грн, «Одессагазу» - с 0,79 грн до 0 , 89 грн, «Полтавагаза» - с 1,09 грн до 2,07 грн, «Херсонгазу» - с 0,94 грн до 1,8 грн, а также «Луганскгаза» - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр .

При расчете данных тарифов учли необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсацию им расходов, которые связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах газа для производственно-технологических нужд.