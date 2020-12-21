За некачественные коммунальные услуги украинцы могут получить компенсацию

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В соответствии со ст.7 закона "О ЖКУ" потребитель имеет право на компенсацию в случае предоставления ему некачественных коммунальных услуг.

Для этого он должен вызвать в квартиру представителя исполнителя для проверки для фиксации проблемы. Отреагировать на вызов обязаны, говорят юристы. Прибыть на место должны не позднее чем в течение суток с момента получения заявки от потребителя.

В заявлении стоит указать, что именно не устраивает потребителя, и почему он считает, что услуга была предоставлена не в полном объеме и в какие сроки это происходило, а также другую информацию, характеризующую непредоставление услуг.

По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг или качества услуг по управлению многоквартирным домом составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги или управляющим.

"Если факт предоставления услуги некачественно подтвердится, исполнитель коммунальной услуги или управляющий многоквартирного дома обязан самостоятельно произвести перерасчет стоимости коммунальной услуги или услуги по управлению многоквартирным домом за весь период ее непредоставления, а также уплатить потребителю неустойку",

– рассказала член Асоциации юристов Украины, адвокат ЮК Riyako & Partners Екатерина Анищенко.

При проведении проверки качества предоставляемых услуг по централизованному водоснабжению, централизованному снабжению горячей воды или поставки природного газа потребитель вправе осуществить забор проб. Информация о заборе проб включается в акт-претензию.

"В случае установления по результатам исследования отобранных проб факта поставки услуг ненадлежащего качества расходы потребителя на оплату проведенных исследований проб подлежат компенсации за счет исполнителя соответствующей услуги",

– заметила Екатерина Анищенко.

В случае неприбытия исполнителя коммунальной услуги или управляющего в установленный срок или необоснованного отказа подписать акт-претензию, такой акт подписывается потребителем, а также минимум еще двумя "пострадавшими" (сожителями или соседями), и направляется исполнителю коммунальной услуги или управляющему заказным письмом.

Решить судьбу заявления должны в течение пяти дней и дать обоснованный ответ. Если ответа не будет, то претензия автоматически будет считаться признанными.

Также собственник жилья может подключить к проверке представителя объединения совладельцев многоквартирного дома или управляющего.

Жаловаться может и представитель правления ОСМД. В этом случае совладельцы участвуют в проверке по желанию.

"Если урегулировать спор путем направления акта-претензии не удалось, то закон определяет, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг осуществляется уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере госнадзора (контроля) за соблюдением законодательства о защите прав потребителей",

– заметила Екатерина Анищенко.

После сбора доказательной базы можно приступать к написанию заявления о нарушении прав потребителя в Госпродпотребслужбу.

В "шапке" заявления необходимо указать адресата, свои фамилию, имя, отчество, адрес, телефон (для обратной связи).

Заявление пишется в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя (с отметкой о получении соответствующим территориальным органом или с приложенным к нему почтовым уведомлением о вручении).

"Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества услуг ЖКХ",